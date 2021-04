Lille Nasa-helikopter har gennemført flyvning på Mars

Den lille helikopter på 1,8 kilo landede på Mars i februar sammen med køretøjet Perseverance, som skal lede efter tegn på tidligere liv.

Missionen Mars 2020 er kommet i stand efter mange års forberedelser.

Efter en uges udsættelse blev helikopterflyvningen gennemført på den røde planet mandag formiddag dansk tid.

Da den havde lettet, var der nogle timers ventetid, inden Nasa modtog signaler om, hvordan det var gået. Den endelige bekræftelse på, at en vellykket flyvning var gennemført kom lidt klokken 13 dansk tid.

118 år efter den første vellykkede motoriserede flyvning på vor egen planet, har et menneskeskabt fartøj for første gang fløjet over en anden planet, hedder det med tilføjelsen:

- Vi kan nu sige, at mennesker har fløjet et rotordrevet fartøj på en anden planet. I hver verden sker der kun én førstegangsflyvning, siger projektlederen for Ingenuity, Mimi Aung.

Ingenuity var programmeret til at lette og stige i omkring seks sekunder og så at holde højden og rotere, før den landede igen.

Atmosfæren er så tynd på Mars, at det svarer til en procent af atmosfæren her på Jorden, hvorfor det var vigtigt at gøre dronen så let som overhovedet mulig.

Egentlig skulle den første flyvetur på Mars have fundet sted for otte dage siden, men da rotorerne blev testet, blev der konstateret en programmeringsfejl, som først måtte rettes.