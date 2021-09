Libyen løslader Muammar Gaddafis søn fra fængslet

Saadi Gaddafi flygtede til Niger under det Nato-støttede oprør for ti år siden, men blev udleveret til Libyen i 2014.

Siden har han siddet fængslet i hovedstaden Tripoli anklaget for forbrydelser begået mod demonstranter i 2011 samt drabet på en libysk fodboldtræner ved navn Bashir al-Rayani i 2005.

Straks efter sin løsladelse satte 48-årige Saadi Gaddafi sig om bord på et fly med kurs mod Istanbul i Tyrkiet, oplyser kilden.

Siden opstanden i 2011 har Libyen lidt under kaos, splittelse og vold.

I marts blev der indsat en samlingsregering i et forsøge på at fremskynde fred og stabilitet, der også omfatter et planlagt valg til december.

Indsættelsen kom i stand efter dialog gennem FN.

Løsladelsen af Saadi Gaddafi er ifølge den unavngivne regeringskilde et resultat af forhandlinger mellem ledende stammepersoner og premierminister Abdulhamid Dbeibeh.

En anden unavngiven kilde fortæller, at forhandlingerne også involverede tidligere indenrigsminister Fathi Bashagha.

I 2018 oplyste det libyske justitsministerium, at Saadi Gaddafi var blevet fundet ikke-skyldig i "drab, svindel, trusler, slaveri og ærekrænkelse af den tidligere fodboldspiller Bashir al-Rayani".

I juli interviewede The New York Times Saadi Gaddafis bror, Saif al-Islam Gaddafi, som i årevis sad tilbageholdt i byen Zintan. Ifølge avisen har hans tilhængere indikeret, at Saif al-Islam Gaddafi vil stille op til præsidentvalget til december.

Der venter dog fortsat store udfordringer for Libyen. Lejesoldater og private militser er stadig i landet og er parate til at fortsætte volden.