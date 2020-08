Libanons udenrigsminister går af i protest mod regeringen

Libanons afgåede udenrigsminister, Nassif Hitti (t.h.), under et møde med sin franske kollega, Jean-Yves Le Drian, i Beirut i sidste måned. Den franske udenrigsminister benyttede blandt andet besøget til at skælde den libanesiske regering ud for ikke at tage de nødvendige skridt for at redde landet for økonomisk kollaps.

Foto: Aziz Taher/Reuters