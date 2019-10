Libanons regering vil dulme befolkningens vrede med reformer

Pakken indeholder blandt andet forslag om at skære lønnen med 50 procent for ministre, parlamentarikere samt nuværende og tidligere præsidenter.

Tiltagene skal afhjælpe Libanons økonomiske krise og dæmpe de seneste dages protester.

Søndag er hundredtusinder af libanesere igen på gaden. Demonstrationerne er de største i årevis, og i løbet af ugen er de vokset dag for dag.

- Jeg er her, fordi jeg væmmes ved vores politikere. Intet fungerer. Dette er ikke en stat. Lønningerne er meget lave, og priserne er meget høje. Vi kan ikke engang finde arbejde længere, siger en af demonstranterne, den 32-årige indretningsarkitekt Cherine Shawa.

Stemningen ved demonstrationerne søndag var flere steder festlig. Unge og gamle dansede kædedans sammen på Beiruts centrale pladser, og alle landets trosretninger er repræsenteret blandt demonstranterne.

Libaneserne har fået nok af den økonomiske krise, der har bragt landet på randen af statsbankerot. Samtidig er der en generel opfattelse af, at politikerne er dybt korrupte.

Det, der blev dråben i bægeret for mange libanesere, var en foreslået afgift på lidt over en krone for et opkald foretaget i den udbredte app WhatsApp. Den afgift er nu opgivet igen, meddelte Libanons finansminister lørdag.

Protestbølgen har hurtigt udviklet sig til et krav om, at regeringen træder tilbage.

- Vi er her for at bede vores ledere gå af. Vi har mistet tilliden til dem, men vi håber, at disse demonstrationer vil medføre forandringer, siger en anden demonstrant, Hanan Takkouche.

- De er kommet for at fylde deres egne lommer. De er alle skurke og tyve, tilføjer hun.

Den reformpakke, der er opnået enighed om på regeringens krisemøde søndag aften, indeholder ikke flere nye afgifter, der rammer den almindelige befolkning, siger regeringskilderne.

Derimod er det planen, at bankerne skal bidrage med et samlet beløb svarende til omkring 22 milliarder kroner for at bringe budgetunderskuddet "tæt på nul", siger regeringskilderne.

Derudover skal der sættes hårdere ind mod korruption gennem ændringer i loven. Dertil kommer nye regler, der skal øge gennemsigtigheden i systemet.

Regeringen samles til møde igen mandag, hvor pakken ventes vedtaget.