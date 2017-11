Libanons hær gør sig klar til konflikt med Israel

Hærchefen, Joseph Aoun, skriver ifølge Reuters på det sociale medie Twitter, at hæren skal være "i komplet parathed" til at stå imod alle trusler.

Libanons hærchef har bedt landets soldater om at være ekstra opmærksomme ved grænsen til Israel for at stå imod "truslen fra den israelske fjende". Det skriver Reuters.

Israel og Libanon har løbende haft konflikter siden sidstnævntes borgerkrig, der løb fra 1975 til 1990.

Den magtfulde milits Hizbollah hører hjemme i Libanon, hvor den kontrollere store dele af landet samt er repræsenteret i parlamentet.

Hizbollah er støttet af Iran og har som et af sine mål at bekæmpe Israel for at forsvare palæstinenserne i Israel.

Så sent som i 2006 var Israel og Libanon i krig, da Hizbollah brugte Libanon som base til angreb ind i Israel.

Det fik Israel til at gennemføre et massivt bombardement af Libanon, der dræbte over 1000 mennesker og ødelagde meget af landets infrastruktur.

FN forhandlede en våbenhvile, der trådte i kraft 14. august 2006.

På det seneste har der igen været gnidninger mellem Hizbollah og Isreal, da Hizbollah har fået medvind og støtte grundet sin kamp mod Islamisk Stat i Irak og Syrien.