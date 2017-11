Libanons afgåede premierminister tager til Paris

Det franske udenrigsministerium oplyser ifølge nyhedsbureauet AFP, at Saad al-Hariri, som i forrige uge annoncerede sin afsked som Libanons premierminister, har taget imod en invitation om at besøge Frankrig.

En kilde tæt på den tidligere libanesiske leder siger til Reuters, at al-Hariri ventes at forlade Saudi-Arabiens hovedstad, Riyadh, inden for 48 timer for at tage til Beirut, hvor han officielt vil træde tilbage.

Samtidig meddeler det franske udenrigsministerium ifølge AFP, at den tidligere libanesiske premierminister har taget imod en invitation om at komme til Paris.

Der er ikke tale om en invitation til politisk asyl, understreger Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, som fremsatte invitationen onsdag.

- Jeg ønsker et stabilt Libanon, og politiske valg skal træffes i overensstemmelse med forfatningen. Libanons territoriale integritet skal respekteres, siger Frankrigs præsident, som påpeger, at "landets ledere skal kunne tale og handle frit".

Hariri meddelte 4. november fra Saudi-Arabien, at han trådte tilbage som premierminister. Han følte sig truet på livet, lød forklaringen.

Det blev ikke umiddelbart accepteret i Libanon, hvor der har været massive kampagner for at få ham hjem igen."Vi er alle Hariri", står der på skilte med et billede af Hariri i Beiruts gader.

Den usædvanlige tilbagetræden har siden ført til spekulationer om Saudi-Arabiens og Irans mulige roller i regeringschefens farvel. Libanon er under stor indflydelse af de to regionale stormagter.