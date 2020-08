Libanons Berlin-ambassadør skal lede landet gennem krise

48-årige Adib er blevet udpeget, tre uger efter at Hassan Diab trak sig fra posten i kølvandet på eksplosionen.

Adib har været Libanons ambassadør i Tyskland siden 2013.

Han siger efter udnævnelsen, at en ny regering skal dannes på rekordtid. Dertil vil han straks gennemføre reformer og indgå en aftale med Den Internationale Valutafond om finansiel hjælp, skriver nyhedsbureauet Reuters.

- Der er ikke tid til ord, løfter eller ønsker. Det er til at arbejde for at genoplive vores land og genskabe folkets håb for en bedre fremtid, siger Adib ifølge nyhedsbureauet dpa.

Han tilføjer, at han vil udvælge et ministerhold, som består af folk med kompetencer og ekspertise.

Eksplosionen tidligere i august har efterladt Libanon i en dyb krise. Landet var i forvejen i en penibel situation, som eksplosionen blot har forværret.

Over 180 mennesker døde i eksplosionen, hvor også cirka 6000 andre blev såret.

Dertil kommer massive ødelæggelser i Beirut, som vil koste milliarder at genopbygge. Libanons præsident, Michel Aoun, har vurderet, at skaderne vil løbe op i mere end 15 milliarder dollar - 95 milliarder kroner.

Eksplosionen skete, efter at næsten 2800 ton af det sprængfarlige kemikalie ammoniumnitrat eksploderede.

Efter eksplosionen var der omfattende demonstrationer i Beirut og andre byer rettet mod landets politikere. Det førte til, at regeringen trådte tilbage.

Til trods for adskillige advarsler havde Libanons skiftende regeringer i de seneste seks år undladt at gøre noget ved lageret.