Libanon vil stille topembedsmænd til ansvar for eksplosioner

Forud for årsdagen for hændelsen 4. august siger præsident Michel Aoun, at han støtter en uafhængig undersøgelse af kæmpeeksplosionen, der dræbte over 200 mennesker og sårede tusindvis af mennesker.

Eksplosionen blev udløst af en stor mængde ammoniumnitrat, der var blevet efterladt på havnen siden 2013.

Et år senere er ingen højtstående embedsmænd endnu blevet holdt ansvarlige, hvilket har gjort mange libanesere vrede.

Det skyldes blandt andet, at en lokalt iværksat undersøgelse er gået i stå, da flere ledende embedsfolk har nægtet at svare på spørgsmål.

Præsident Michel Aoun siger i en tv-tale, at han ønsker et stærkt undersøgelsesudvalg, der ikke er bange for at gå til embedsmænd under efterforskningen, uanset hvor højt oppe i hierarkiet de er.

- Retfærdighed er ikke retfærdighed, hvis den kommer for sent, siger han i talen forud for årsdagen.

En rapport fra Human Rights Watch konkluderede tirsdag, at der er stærke beviser for, at nogle libanesiske embedsmænd kendte til og stiltiende accepterede de dødelige risici ved ammoniumnitratet. Stoffet kan blandt andet bruges til at fremstille gødning eller bomber.

Virksomheder og regeringskontorer forventes at holde lukkede onsdag, der er blevet erklæret som national sørgedag.

Libanon led allerede inden eksplosionen sidste år under en dyb økonomisk krise, og den er kun blevet værre siden.

Ifølge Verdensbanken er den økonomiske krise i Libanon en af de værste i nyere tid. Mere end halvdelen af befolkning lider under fattigdom, og valutaen har mistet 90 procent af sin værdi.

Premierminister Hassan Diabs regering trådte af efter eksplosionen. Men Libanons største partier er endnu ikke blevet enige om at danne en ny regering, og derfor varetager Diabs regering stadig opgaven med at lede landet.