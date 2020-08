Libanesisk minister træder tilbage efter eksplosionsulykke

En talsperson fra den libanesiske regering fortæller til AFP, at justitsministeren forlader sin stilling allerede fra mandag.

Justitsministeren er den tredje minister, som trækker sig oven på de protester, der har været rettet mod den libanesiske regering.

Protesterne går på regeringens håndtering af den krise, der har været oven på den nylige eksplosionsulykke, som fandt sted i hovedstaden, Beirut.

På grund af protesterne har også miljøminister Demianos Kattar og informationsminister Manal Abdel-Samad trukket sig tilbage. Det meddelte de begge søndag.

Eksplosionen i Beirut fandt sted tirsdag aften i sidste uge. Den har indtil videre kostet 158 mennesker livet, mens over 6000 er blevet såret.

På grund af ødelæggelserne fra eksplosionen er 300.000 blevet fordrevet fra deres hjem.

Det var ifølge Libanons regering i alt 2750 ton ammoniumnitrat, som kan bruges som både kunstgødning og sprængstof, der eksploderede i en eller flere lagerbygninger på havnen i Beirut.

Det står klart, at de mange ton gødning blev opbevaret uforsvarligt.

Eksplosion har forstærket dyb utilfredshed og vrede mod politiske ledere og partier.

Kritikken går på, at de hverken har kunnet arbejde sammen om at løse landets krise eller om at få fjernet de tonsvis af farlig kunstgødning fra Beiruts havn.

I weekenden har der været voldsomme gadekampe i Beirut, hvor politi og ophidsede demonstranter er stødt sammen.