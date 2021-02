Libanesisk Hizbollah-kritiker fundet dræbt i bil

Hans familie siger, at de sidst hørte fra ham, da han var på vej hjem til Beirut onsdag aften. Ifølge en sikkerhedskilde, blev den 58-årige Lokman Slim dræbt af et skud i hovedet.

Myndighederne var torsdag ikke ikke i stand til at sige, hvem der står bag drabet på aktivisten, som blandt andet var kendt for flere dokumentarfilm.

Men Slims søster, Rasha al-Ameer er ikke i tvivl, om hvorfor hendes bror ikke kom hjem onsdag aften.

- Han havde en politisk overbevisning, hvorfor skulle han ellers være blevet kidnappet, siger hun til AFP.

Lokman Slim var tidligere blevet truet for sin vedholdende kritik af Hizbollah.

I december 2019, var der demonstrationer for demokrati i Beirut, hvor Hizbollah og landets andet store shiamuslimske parti, Amal, førte kampagner mod deres kritikere.

Under demonstrationerne blev der hængt plakater på Slims hus, der kaldte ham en forræder, og annoncerede, at "hans tid ville komme."

Dengang udtalte Lokman Slim, at hvis der skete ham eller hans familie noget, ville han ligge skylden hos lederne af Hizbollah og Amal.

Slim er en af de mest prominente libanesiske intellektuelle, som er blevet skudt og dræbt siden historikeren Samir Kassir i 2005.

Hans død kommer seks måneder efter en gigantisk katastrofeeksplosion i Beiruts havn forværrede en dyb økonomisk og politisk krise i landet.

FN's udsendte til Libanon, Jan Kubis, skriver, at Lokman Slims død er tragisk, og han opfordrer til, at en efterforskning af drabet sker hurtigt og på en transparent måde. Han nævner, at en effektiv efterforskning af eksplosionen i Beiruts havn ikke har fundet sted.