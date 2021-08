Libanesere søger svar om kæmpeeksplosion

Hvor lang tid skal der gå, før nogen stilles til ansvar for den dødbringende eksplosion, der for et år siden lagde store dele Beirut i ruiner?

Mindst 217 mennesker mistede livet, flere end 5000 blev såret, og 300.000 mistede deres hjem. I kølvandet på katastrofen lovede de libanesiske myndigheder at sætte gang i en hurtig efterforskning.

Men ansvaret er endnu ikke placeret.

Onsdag var det præcis et år siden, katastrofen indtraf i Beirut, og årsdagen blev markeret med flere demonstrationer.

De blev ifølge nyhedsbureauet Reuters blandt andet arrangeret af pårørende til dem, der blev dræbt ved eksplosionen.

De efterladte kræver retfærdighed. Men den retfærdighed skal de ikke forvente at få foreløbig, vurderer seniorforsker Lars Erslev Andersen fra Dansk Institut for Internationale Studier.

Måske bliver der aldrig sat et endeligt punktum.

- Man har gjort så lidt som muligt for at placere et ansvar.

- De fleste er overbevist om, at de ansvarlige skal findes højt oppe i systemet, men eliterne i Libanon hænger sammen som ærtehalm - uanset deres uenigheder i øvrigt - i alvorlige sager som denne, siger han.

Nye billeder fra Beirut viser, at eksplosionens skader langtfra er udbedret.

Og et stort banner på havneområdet udtrykker den folkelige utilfredshed med magthaverne og situationen i Libanon.

"Gidsler hos en morderisk stat", står der skrevet på engelsk med store, røde bogstaver.

Forud for årsdagen kommenterede Libanons præsident folkets krav om en afklaring af, hvem der bærer skylden for eksplosionen.

I en tv-transmitteret tale sagde præsident Michel Aoun, at han ønsker et stærkt undersøgelsesudvalg, der ikke er bange for at gå til embedsmænd under efterforskningen, uanset hvor højt i hierarkiet de er.

- Retfærdighed er ikke retfærdighed, hvis den kommer for sent, lød det fra præsidenten ifølge Reuters.

En rapport fra organisationen Human Rights Watch har fastslået, at der er stærke beviser for, at libanesiske embedsmænd kendte til og stiltiende accepterede risikoen ved opbevaring af ammoniumnitrat.

Stoffet er eksplosivt og kan bruges til at fremstille gødning såvel som bomber. De 2750 ton ammoniumnitrat blev opbevaret på havnen i Beirut fra 2013 indtil eksplosionen.

- Rapporten har fremskaffet en del dokumenter, der er sendt mellem forskellige myndigheder. De dokumenterer klart, at man var opmærksom på risikoen ved at opbevare en så stor en mængde ammoniumnitrat, siger Lars Erslev Andersen.

Men det er foreløbig uvist, hvorfor ingen handlede herefter.

- Det kan lige så godt være et udtryk for korrumperet slendrian, som at nogen har haft en intention om, at ammoniumnitraten skulle bruges til noget bestemt. Vi kender ikke svaret, siger seniorforskeren.

Libanon var i dyb økonomisk og politisk krise allerede inden eksplosionen, og den krise har eksplosionen kun forværret.