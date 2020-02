Harvey Weinstein ankommer til retten den 24. februar på Manhattan i New York. Samme dag blev han kendt skyldig i to seksuelle overgreb.

Lettelse skyller ind over MeToo-bølge efter Weinsteins dom

Mandag blev den tidligere amerikanske filmproducent Harvey Weinstein kendt skyldig i to seksuelle overgreb.

I alt har over 80 kvinder beskyldt Weinstein for at udsætte dem for seksuelle krænkelser, siden #MeToo-bevægelsen begyndte i 2017.

Flere af de kvinder reagerer nu på Weinsteins dom, skriver det britiske medie BBC.

En af dem er skuespillerinden Rose McGowan. Hun var en af de første til at anklage Weinstein og har under retssagen demonstreret foran retten på Manhattan i New York.

- Den lille, knuste pige, jeg var, da det her fandt sted, er i ekstase nu. Dette er en fantastisk dag, siger hun til BBC.

Retssagen, der blev afsluttet mandag, var den første mod Weinstein.

Her blev han dømt for seksuelt overgreb på sin tidligere assistent Mimi Haleyi i 2006 og voldtægt af skuespilleren Jessica Mann i 2013.

Dommen er så alvorlig, at han ifølge Reuters risikerer at skulle tilbringe 25 år i fængsel.

For Rose McGowan er det en lettelse at blive taget seriøst af retssystemet.

- Det faktum, at vi er hvide, attraktive kvinder, og det tog så lang tid for mange af os at få ham i retten bare en enkelt dag. Det fortæller bare, hvor nærmest umuligt det er at blive hørt og overbevise nogle om, hvad der er sket, siger hun til BBC.

I et fælles brev fra skuespillerinderne Ashley Judd, Lucia Evans og Rosanna Arquette og 19 andre, der har anklaget Weinstein for seksuelle krænkelser, reagerer de på dommen.

- Skuffende, at dagens dom ikke leverer den fulde sandhed og retfærdighed, som mange kvinder fortjener.

- Men vi vil også udtrykke vores taknemmelighed over for alle de kvinder, der har stået frem, skriver kvinderne.

Efter dommen var faldet, sagde Weinsteins ledende forsvarer, Donna Rotunno, at "kampen ikke er slut", og de vil appellere dommen.

I retten skulle Weinstein selv have sagt ifølge flere amerikanske medier:

- Jeg er uskyldig. Jeg er uskyldig. Hvordan kan den slags ske i USA.