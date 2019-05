Leonora efter Eurovision: Et kapitel i mit liv er slut

Hun endte på en samlet 12.-plads ud af de 26 lande i finalen, og den placering er hun glad for.

- Vi er rigtig godt tilfredse. Det er cirka, hvad vi er blevet spået til - og det er godt at kunne leve op til forventningerne, siger den 20-årige sangerinde efterfølgende.

- Jeg er SÅ tilfreds. Jeg synes, vi har gjort det rigtigt godt både til juryfinalen (hvor landenes fagjuryer stemmer, red.) i går og til finalen i dag. Jeg kunne virkelig mærke, at publikum sang med fra første linje. Det var fantastisk, siger hun.

Det er gode minder, Leonora tager med sig hjem fra Tel Aviv. Derfor er hun også ked af, at det nu er slut.

- Det er ret trist, for det er et kapitel i mit liv, der er slut. Siden februar (hvor hun vandt det danske melodigrandprix, red.) har det været ret intenst. Man er ret udkørt, så det bliver også dejligt at få en pause.

For bare et par dage siden, så det i bookmakernes odds ud til, at Leonora ville ende i nærheden af en 20.-plads, men de seneste dage op til finalen, lysnede det.

- Jeg er normalt ret selvkritisk, men jeg er rigtig glad. Det betyder jo, at folk har stemt på os, siger hun.

I finalen optrådte superstjernen Madonna med to numre, men inden hun sang, henvendte hun sig til de mange håbefulde Eurovision-deltagere med et budskab: At de havde vundet, uanset hvordan konkurrencen ville falde ud.

- Det var lidt surrealistisk at være i samme rum som hende, hun er jo en stor stjerne. Og jeg synes, hun har ret i det, hun sagde, for på en måde så har man jo vundet bare ved at være der, siger Leonora.

Eurovision-eventyret er nu slut for denne gang. Og det skal fejres, før turen går hjem til Danmark for sangerinden søndag formiddag.

- Nu skal vi bare feste og hygge os, siger Leonora, der stillede op med sangen "Love Is Forever", der blandt andet er skrevet af Lise Cabble.

Sidste år blev det til en samlet 9.-plads for Rasmussen, der stillede op for Danmark med sangen "Higher Ground".