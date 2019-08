Lektor om missiltest: Kim vil ikke ødelægge USA-dialog

Det vurderer lektor Camilla Nørup Sørensen fra Institut for Strategi under Forsvarsakademiet.

Selv om Nordkorea den seneste tid har testet kortrækkende missiler, så har landet ikke et ønske om at ødelægge dialogen med USA.

- Det er selvfølgelig altid bekymrende, når lande inden for kort tid affyrer så mange missiler. Men jeg tror primært, at vi skal se det som et forsøg at fastholde et fokus på Nordkorea og fastholde dialogen, som han har fået startet med USA's præsident, Donald Trump, siger hun og tilføjer:

- Men han (Kim Jong-un, red.) vil også vise, at han ikke er tilfreds med, at man igen afholder de her store amerikansk-sydkoreanske øvelser.

For fjerde gang inden for halvanden uge testede Nordkorea kort efter midnat tirsdag dansk tid endnu to kortdistanceraketter ud over Østhavet fra baser i provinsen Syd-Hwanghae.

Affyringerne er ifølge Nordkoreas leder, Kim Jong-un, sket som en "passende advarsel" til USA og Sydkorea, der begyndte militærøvelser mandag lokal tid. Det har lederen oplyst via det statslige nordkoreanske nyhedsbureau, KCNA.

Ifølge Camilla Nørup Sørensen har det en stor betydning, at der testes kortrækkende og ikke langtrækkende missiler.

- Det holder sig fortsat nogenlunde inden for det, som Trump og Kim Jong-un har defineret som nordkoreanske provokationer. De her kortrækkende missiler er ikke i stand til direkte at true det amerikanske fastland, siger hun.

Trump vil være nødt til at reagere på langtrækkende missiler, mens han ikke finder det nødvendigt med de kortrækkende, forklarer lektoren.

- Så man holder det hele tiden lidt under tærsklen til, hvad der virkelig ville forværre forholdet mellem Nordkorea og USA, siger hun.