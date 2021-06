Lektor om Netanyahus afgang: En revolution og et kæmpe skridt

Efter flere år med politisk dødvande i Israel er der nu en mulighed for at se fremad, efter at det står klart, at premierminister Benjamin Netanyahus tid er forbi.

Sent onsdag meddelte den israelske oppositionsleder Yair Lapid fra midterpartiet Yesh Atid, at han har opbakning fra et flertal af medlemmerne i det israelske parlament.

Koalitionen består af den yderste venstrefløj, på midten, til højere og et arabisk parti.

- Der er tale om en politisk revolution at få Netanyahu ud af vagten. Det er ulogisk på mange måder, fordi det er partier fra det yderste venstre til det yderste højre. Det er markant større forskelle, end hvis Nye Borgerlige og Enhedslisten indgik i den samme regering i Danmark.

- Men de har kunnet finde sammen om at afsætte Benjamin Netanyahu og afslutte hans æra. Det er et kæmpe, kæmpe skridt, at man er blevet enige om at skrive et nyt kapitel i israelsk politik, siger Danny Raymond.

Med den nye samlingsregering på plads er der sat punktum for en 12 år lang periode med Benjamin Netanyahu som israelsk premierminister.

Der er lavet en speciel konstruktion, så Naftali Bennett fra det israelske højrefløjsparti Yamina bliver premierminister de kommende to år, mens Yair Lapid får de næste to år.

Den nye regering skal godkendes i parlamentet, inden den helt er på plads.

- At det er endt her, skal ses i lyset af, at det demokratiske system i Israel har været undergravet gennem to år, hvor der har været fire valg, og hvor Benjamin Netanyahu har undermineret det israelske retssystem og demokrati for at holde sig selv ved magten, siger Danny Raymond.

Han vurderer, at den nye regering trods store ideologiske uenigheder vil kunne lave enkelte politiske aftaler på blandt andet det økonomiske område og velfærd.

- Det er en skrøbelig regering, fordi forskellene mellem de partier er så store, så det kan blive svært, og der er risiko for, at regeringens liv bliver kort, siger Danny Raymond.

Derimod skal man ikke forestille sig, at den nye regering vil være i stand til at skubbe på en løsning om fredsprocessen mellem israelere og palæstinensere.

For eksempel har den kommende premierminister Naftali Bennett flere gange udtalt, at han er stor modstander af en palæstinensisk stat.

- Det er ikke indledningen til en ny fredsproces. Modsætningerne er alt for store.

- Det handler både om, at palæstinenserne er meget delte, og der er store uenigheder om, hvor man skal hen med.

- Og for Israels side er der fra mange sider heller ikke interesse for en løsning, fordi det vil kræve, at man skal acceptere en tostatsløsning, og det er der flere partier i den nye regering, som slet ikke tror på, siger Danny Raymond.