Lektor kalder tv-debat Trumps sidste store chance

Nattens tv-debat mellem USA's republikanske præsident, Donald Trump, og Demokraternes udfordrer, Joe Biden, bliver Trumps sidste store chance for at få sin kampagne tilbage på sporet.

- Trump klarer sig ikke godt i meningsmålingerne, og han har ikke haft ét klart og konsekvent budskab, som han kan sælge sit genvalg på.

- Derfor bliver debatten opfattet som hans sidste chance for selv at komme med et budskab, siger hun.

Debatten foregår på universitetet Belmont i byen Nashville i den amerikanske delstat Tennessee. Det er den anden og sidste store tv-debat og bliver sendt natten til fredag klokken 3.00 dansk tid.

Der vil dog komme flere vælgermøder frem mod præsidentvalget 3. november, fortæller Mette Nøhr Claushøj, men de bliver ikke vist bredt på samme måde.

- Ved seneste valg tog Trump sig lidt sammen hen mod slutningen og blev mere disciplineret i sine budskaber. Det er spændende, om dem omkring ham har overtalt ham til også at være det i aften, siger hun.

Da Trump og Biden krydsede klinger i deres første tv-duel i slutningen af september, afbrød de hele tiden hinanden og smed om sig med beskyldninger og fornærmelser.

For at undgå en gentagelse har Kommissionen for Præsidentdebatter i USA (CPD) indført nye regler, så en kandidat får slukket sin mikrofon, når den anden giver sit indledningsvise svar på to minutter til hvert af de seks debatemner.

Dog vil begge mikrofoner være tændt under de åbne diskussioner mellem Trump og Biden.

Mens Trumps opgave bliver at få overbevist seerne om, hvorfor fire år mere med ham er det bedste valg, skal Biden undgå at sige noget uovervejet eller blive provokeret, siger Mette Nøhr Claushøj.

Hun minder dog om, at omkring 45 millioner amerikanere allerede har stemt, og at meget kan ske lige op til valget.

- Man skal passe på med at lægge alt for meget i debatterne, selv om det er underholdende og også en enestående mulighed for at måle og veje de to mænd ved siden af hinanden, lyder det.