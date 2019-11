Lektor: Tiltale mod Netanyahu er begyndelsen på hans endeligt

Og så er det formentlig begyndelsen på enden for Benjamin Netanyahu.

Det bidrager med mere kaos oveni en allerede kaotisk situation i Israel, at landets fungerende premierminister, den 70-årige Benjamin Netanyahu, officielt er blevet tiltalt for korruption af rigsadvokaten.

Sådan lyder vurderingen fra Danny Raymond, studielektor på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet ved Aalborg Universitet, som følger israelsk indenrigs- og udenrigspolitik tæt.

- Man kan sige, at det formentlig er begyndelsen på Netanyahus endeligt.

- Netanyahu havde håbet på, at han kunne blive premierminister inden tiltalen og ved hjælp af fiksfakserier skabe sig en form for immunitet. Men det ser ud til at være helt udelukket nu, siger Danny Raymond.

Anklagerne mod Netanyahu dækker over bestikkelse, mandatsvig og svindel.

De har været længe undervejs. Ifølge Danny Raymond har rigsadvokaten endda ventet med at rejse tiltalen, fordi der aktuelt er forhandlinger om regeringsdannelse i gang i landet.

Forhandlingerne om at danne regering er hidtil mislykkedes. Det er hverken lykkedes Benjamin Netanyahu eller den tidligere hærchef Benny Gantz at samle et flertal bag en ny regering.

De har hver især haft 28 dage til at forsøge siden valget i september.

Det betyder, at andre i parlamentet nu har fået en frist på 21 dage til at finde et alternativt flertal. Det er uden fortilfælde i Israels historie.

Situationen betegner Danny Raymond som "kaotisk". Og tiltalen mod Netanyahu er ikke godt nyt for ham, såfremt der venter et nyvalg. Og det er langtfra usandsynligt.

- Hvis det ikke lykkes at finde et flertal hen over midten, ryger vi ind i endnu et valg. Det er en meget kort valgkamp på tre uger, så det bliver meget intensivt og hektisk.

- Og den her tiltale kan få især mere moderate vælgere til at stemme på Netanyahus modkandidat, siger Danny Raymond.

Netanyahu har afvist at være skyldig i tre korruptionssager. Han er ikke juridisk forpligtet til at træde tilbage som følge af rigsadvokatens udmelding.