Lektor: Svære forhandlinger venter norsk statsministerfavorit

Leder for Arbeiderpartiet (Ap) Jonas Gahr Støre står ganske vist til at overtage statsministerposten i Norge efter mandagens valg.

Det vurderer Lars Hovbakke Sørensen, som er lektor i samfundsvidenskab ved Professionshøjskolen Absalon og ekspert i europæisk historie.

-Han (Støre, red.) står med en valgsejr på den måde, at venstresiden har vundet klart, siger Lars Hovbakke.

- Men paradoksalt nok er hans eget parti, Arbeiderpartiet, gået tilbage og har faktisk fået det næstdårligste valg siden 1924.

En prognose viser med to tredjedele af stemmerne talt op, at Ap, midterpartiet Senterpartiet (SP) og Sosialistisk Venstreparti (SV) tilsammen står til 89 af de 169 mandater i Stortinget. Det skriver nyhedsbureauet NTB.

For Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti er der tale om en ret markant fremgang.

Den fremgang kan gøre det svært for Støre at få alle til at blive enige om et regeringsgrundlag.

- Man vil nok se nogle ret langvarige regeringsforhandlinger, for nu skal Arbeiderpartiet få enderne til at mødes. Og fordi de andre to partier er blevet styrket så meget, vil man nok se en del armlægninger i forhandlingerne, siger Lars Hovbakke Sørensen.

- For eksempel er SV og SP ret uenige på klimaspørgsmålet. SV er meget mere klimavenlige end SP, som egentlig er det gamle bondeparti.

Men da de tre partier ser ud til ikke at blive afhængige af støtte fra De Grønne og venstrefløjspartiet Rødt, er Jonas Gahr Støre formentlig lettet, vurderer Hovbakke.

I Norge har flere kaldt den konstellation for en "drømmeregering", fortæller lektoren.

- Hvis den yderste venstrefløj skulle have været med, så havde Støre stået over for endnu mere ekstreme krav til klimapolitikken, siger Lars Hovbakke.

Høyres partileder, konservative Erna Solberg, har været statsminister siden 2013. Hun har sent mandag lykønsket Støre med valgsejren.