Lektor: Singapore er spiseligt for Trump og Kim Jong-un

- Singapore har et ret tæt militært samarbejde med USA. Men det er også et asiatisk land, hvor det primært er et kinesisk folkefærd, der bor der, siger hun.

Det er heller ikke første gang, at Singapore udpeges til mødested.

- Det er nok, fordi det både hælder mod Asien og Amerika. Derfor bliver det opfattet som et spiseligt sted for begge, siger hun.

Tidligere torsdag skrev den amerikanske præsident på Twitter, at han mødes med Kim Jong-un 12. juli.

Det skete, efter at tre amerikanere, der har været fanget i Nordkorea, landede i USA og blev budt velkommen af Trump.

Det er en god måde at lægge op til en god stemning omkring mødet, vurderer Odgaard, selv om det betyder mere for USA end for Nordkorea.

- Det er ret meget en gratis gestus for Nordkorea, men det betyder virkelig, virkelig meget for Trump.

Ifølge lektoren har man tidligere sagt, at det i det mindste kunne være målet for USA at få de tre fanger med hjem fra et kommende topmøde.

- Men det betyder, at det ikke længere kun er det, som Trump regner med at få med hjem, siger hun.

Anholdelserne af de tre fanger - Kim Dong-chul, Kim Sang-duk (også kendt som Tony Kim) og Kim Hak-song - blev af mange set som politisk motiveret.

De meldtes alle tidligt i god behold.

Det er ikke længe siden, at de to stormagter truede hinanden med gensidig udryddelse, men siden er der nærmest sket en diplomatisk kovending.

Der er flere grunde til, at de har nærmet sig hinanden. Det skyldes dels ændringer i Trumps administration, hvor man udnævnte nye asieneksperter.

Men også Sydkoreas præsidents anstrengelser på at skabe samarbejde på den koreanske halvø.

Liselotte Odgaard fremhæver ligeledes Nordkoreas internationale spil. Nordkoreas trussel har været troværdig, og det har spillet en stor rolle, mener hun.

- Kim Jong-un har været en fantastisk dygtig strateg. Regimets evne til at spille hardball med USA har været helt formidabel, siger hun.

Nordkorea og USA har været på kant siden Korea-krigen fra 1950 til 1953.