Lektor: Polens regering vil ikke underkendes i retten

Den polske regering vil med nye reformer i landets højesteret indskrænke den dømmende magts muligheder for at underkende lovforslag fra regeringen. Det siger lektor Søren Riishøj, Institut for Statskundskab på Syddansk Universitet.

- Grunden til at de laver disse ændringer, er, at de mener, at den lovgivende magt tidligere har underkendt regeringens lovforslag. Så reformerne er et forsøg på at fjerne blokeringerne fra domstolene, siger han.

EU har kritiseret reformen for at udviske magtens tredeling i landet.

Fredag kom også kritik fra Venedig-Kommissionen, der er en ekspertkomité under Europarådet, som der fører opsyn med medlemslandenes håndtering af retsområdet.

Komissionen kritiserer i sin rapport især sammenlægningen af justitsministeriet og anklagemyndigheden. EU har truet med sanktioner mod landet, hvis Polen gennemfører de kontroversielle reformer.

- Man har i forvejen startet sanktionsprocedure over for Polen. Med vedtagelsen kan EU altså fortsætte med dette, men det kræver støtte fra mange EU-lande, og det er ikke sikkert, at man kan få det, siger Søren Riishøj.