Lektor: Kamala Harris styrker Biden hos minoriteter og unge

- Det har været vigtigt at vælge en kandidat, som er acceptabel for den progressive fløj. Hun står på mange punkter en smule til venstre for Biden, så hun er acceptabel for den del af partiet.

- Og det gælder ikke bare om at mobilisere minoritetsvælgere, men også unge vælgere, siger han og henviser til, at især unge hører til på den mere venstreorienterede fløj.

Den 55-årige Harris bliver den første sorte kvinde som kandidat til vicepræsidentposten.

Det vil ifølge Niels Bjerre-Poulsen sende et vigtigt signal til Demokraternes kernevælgere, som er sorte kvinder.

Foruden at Harris er en politiker, der står stærkt i det demokratiske parti, har det været af afgørende betydning for Biden, at hun er kvinde og sort.

Det vurderer professor Jørn Brøndal, som er leder af Center for Amerikanske Studier ved Syddansk Universitet.

- Hun vil formentlig kunne appellere til blandt andet den afroamerikanske befolkningsgruppe, hvor Biden ganske vist i forvejen står ganske stærkt, men hvor der nu kan ske en yderligere mobilisering, så mange afroamerikanere rent faktisk møder op ved valgstederne eller får afsendt deres brevstemmer, siger han.

Harris var selv en del af kampen om at blive Demokraternes præsidentkandidat, men hun trak sig i midten af marts og gav i stedet sin støtte til Biden.

I valgkampen har der været stort fokus på 77-årige Bidens fremskredne alder.

Derfor har alder også spillet en vigtig rolle i udpegningen af vicepræsidentkandidaten, påpeger både lektor Bjerre-Poulsen og professor Brøndal.

Men generelt bidrager Harris på flere måder til Bidens kampagne, lyder det fra Jørn Brøndal.

- Hun er en glimrende taler og en skarp politiker, der også kan gå i kødet på republikanske modstandere.

Joe Biden skulle offentliggøre navnet på vicepræsidentkandidaten, inden Demokraternes partikonvent går i gang den 17. august.

Her vil Biden formelt blive nomineret som udfordrer til præsident Donald Trump, der forsøger at blive genvalgt, når amerikanerne skal stemme 3. november.