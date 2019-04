Lektor: Israelske vælgere har valgt mellem pest eller kolera

Efter et tæt løb ser tirsdagens valg i Israel ud til, at den nuværende premierminister Benjamin Netanyahu og hans parti Likud bliver valgt ind for femte gang.

Ifølge Lektor ved Institut for Kultur og Globale Studier på Aalborg Universitet Danny Raymond har det været et spørgsmål for vælgerne om "pest eller kolera", hvor pest er Netanyahus korruptionsanklager, mens kolera er krig.

- Mange af de israelske vælgere tror, der kommer krig, hvis Netanyahu ikke er ved roret, siger han.

Danny Raymond giver udtryk for, at Gantz vækker bekymring hos mange israelere, da han for mange fremstår for kompromissøgende og ikke er garant for samme grad af sikkerhed som Netanyahu.

Korruptionsanklagerne mod Netanyahu omfatter blandt andet beskyldninger om, at han har givet et teleselskab fordele til gengæld for positiv omtale.

Men ifølge Danny Raymond har de israelske vælgere tillid til Netanyahu på den sikkerhedspolitiske plan.

- I Mellemøsten og Israel er det tit og ofte ikke spørgsmål om fred, men om at undgå krig.

- Israelerne ved, at der ikke kommer store krige med Netanyahu, og at han kan nogenlunde manøvrere i en meget turbulent region, siger Danny Raymond.

Ifølge professor og ekspert i Mellemøsten ved RUC Jakob Egholm Feldt har Netanyahu et godt image hos befolkningen.

- Han har i israelsk perspektiv leveret en politik, som giver mange oplevelsen af, at han sørger for israelernes sikkerhed samtidig med, at han er en vigtig, international politisk spiller, der både er venner med Trump og Putin, siger han.

I vælgerperspektiv har Netanyahu været med til at sikre, at Israel har været mere sikkert end før, mener professoren.

- I hans periode er der blevet bygget en såkaldt sikkerhedsmur, og antallet af terrorangreb er faldet, siger Jakob Egholm Feldt.

Begge lektorer peger dog på, at intet er afgjort, før forhandlingerne er afsluttet.

- Netanyahus eget parti har ikke i sig selv sejret. Men det tyder på at hans koalition har flere mandater. Nu må vi se, hvordan forhandlingerne falder ud, siger Jakob Egholm Feldt.

Med 95 procent af stemmerne talt op står Likud til at få 35 pladser i det israelske parlament, Knesset.

Det samme får centrum-venstre-alliancen Blå og Hvid, der ledes af den pensionerede militærchef Benny Gantz.

Begge partier står til at få lige knap 26 procent af stemmerne. Men koalitionen bag Netanyahu har flertal.