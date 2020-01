Lektor: Iransk skyld i flystyrt forværrer ikke USA-konflikt

Det kommer hverken til at forværre eller deeskalere konflikten mellem USA og Iran, at Iran muligvis har skudt et ukrainsk fly ned med 176 passagerer og besætningsmedlemmer om bord.

- Jeg tror ikke, at det får nogen konsekvensen for konflikten som sådan.

- Iranerne kan ikke hævne sig over, at de selv har begået en fejl, og de kommer ikke til at få amerikanerne til at ændre ønske om, at iranerne skal stoppe med at lave atomvåben og missiler samt lade være med at påvirke udviklingen i landene omkring sig.

- Konflikten med USA fortsætter, og jeg kan ikke se, at det her får en indflydelse på, hvad landene har tænkt sig at gøre, siger han.

Passagerflyet styrtede natten til onsdag ned, og Canadas premierminister, Justin Trudeau, siger torsdag aften på et pressemøde, at efterretninger viser, at iranerne stod bag nedskydningen. Det kan have været et uheld, siger Trudeau.

Samme udmelding komme fra briternes premierminister, Boris Johnson.

Flyet styrtede nær Irans hovedstad, Teheran, og samtlige om bord omkom. 82 iranere, 63 canadiere, 11 ukrainere, fire afghanere, tre tyskere og tre briter døde således.

Nedskydningen kan ifølge Peter Viggo Jakobsen være sket, fordi iranerne er i forhøjet alarmberedskab, efter at striden mellem USA og Iran den seneste uge er blevet intensiveret.

- Man må formode, at noget beskyttelse er blevet aktiveret, fordi iranerne har været bange for at blive angrebet af amerikanerne. De har haft soldater i alarmberedskab, og så er der sket en fejl, siger han.

Konflikten mellem de to lande er spidset til, efter at USA i sidste uge dræbte den højtstående iranske militærleder Qassem Soleimani. Selv hvis nedskydningen var en fejl, vil det ikke sætte en dæmper på konflikten, mener Peter Viggo Jakobsen.

- Det kommer ikke til at deeskalere, fordi konflikten er politisk, og landene står og hader hinanden dybt og vil have, at den anden part ændrer sin udenrigs- og sikkerhedspolitik radikalt.

- Det kommer den her tragedie ikke til at lave om på. Den bliver en parentes, siger han.

Ifølge Peter Viggo Jakobsen kan den potentielt fejlagtige nedskydning ende med at bekræfte iranerne i, at Mellemøsten er bedre uden USA's tilstedeværelse.

Havde USA ikke været der, var fejlen ikke begået, kan rationalet lyde, mener lektoren.

- Det kan fastholde dem i, at amerikanerne er roden til alt ondt, siger han.