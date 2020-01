Lektor: Harrys skridt tilbage i kongehus er usædvanligt

Prins Harry og hertuginde Meghan ønsker at spille en mindre rolle i det britiske kongehus fremover. De vil desuden bruge mere tid i Nordamerika og arbejde hen imod at blive økonomisk uafhængige af kongehuset.

Det er meget opsigtsvækkende udmeldinger, vurderer Lars Hovbakke Sørensen, der er lektor i historie ved professionshøjskolen Absalon.

- Det er et ret markant skridt. Og det er ikke noget, man har set i andre europæiske kongehuse i nyere tid med den begrundelse, som jo nok er, at de har et dårligt forhold til pressen, siger han.

Det kongelige par, som blev gift forrige maj, har lagt sag an mod flere britiske tabloidaviser, som er for aggressive, mener det.

Prinsen og hertuginden oplyser i et opslag på det sociale medie Instagram, at de ønsker at træde tilbage som "seniormedlemmer". Det er dog ikke klart defineret, hvad det vil sige.

Ifølge Lars Hovbakke Sørensen er det dog klart, at de vil deltage i færre arrangementer i forbindelse med kongehuset. Og så er det en besked til offentligheden om, at de ønsker mere ro, mener han.

Et ønske, som det dog er usandsynligt, at de får opfyldt, mener lektoren.

- De er så eksponeret i forvejen, og der er så stor interesse om dem i forvejen. De er helt centrale personer i kongehuset i dag, så det er nok lidt en drøm for dem at træde tilbage, men det er ikke noget, der kan mindske pressens interessen for dem lige foreløbigt.

- Hele formålet med operationen er at undgå pressens søgelys. Men rationelt er det ikke sikkert, at det er det klogeste skridt. De opnår ikke det, de vil, men de får nok en del kritik, siger han.

Lars Hovbakke Sørensen vurderer, at prins Williams børn først skal blive større og trække en del opmærksom, før prins Harry og hertuginde Meghan får mere ro.

Trods meldingen om, at parret ønsket at blive økonomisk uafhængigt, mener Lars Hovbakke Sørensen ikke, at det er et tegn på, at prinsen vil trække sig fra arvefølgen. Her er prins Harry nummer seks.

- De vil måske nok på sigt frigøre sig fra deres apanage og på den måde også frigøre sig fra at have forpligtelser i forhold til kongehuset. Man kan godt være en del af arvefølgen, selv om man opgiver sin apanage, siger han.