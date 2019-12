Lektor: Delaftale i handelskrig er udtryk for våbenhvile

Trump har kaldt aftalen for "fase et", og ifølge lektor ved Københavns Universitet Jens Ladefoged Mortensen skal den ikke forstås som enden på handelskrigen, men i stedet som en "udvidet våbenhvile".

- Man har aftalt, at man ikke eskalerer konflikten. Man har besluttet, at man vil trække nogle af tarifferne tilbage.

- Det er et stærkt diplomatisk signal om velvillighed. Nu bliver der givet pusterum til at tage nogle af de svære emner op i de videre forhandlinger, siger han.

Donald Trump siger, at den indgåede aftale blandt andet indebærer, at nogle planlagte toldafgifter, der skulle være gennemført 15. december, bliver annulleret.

Det sker, efter at USA og Kina siden konfliktens begyndelse i 2018 løbende har indført straftold på varer.

Usikkerheden har undervejs fået økonomer til at advare om, at konflikten i værste fald kan trække hele verdensøkonomien ind i en recession, som vil betyde en periode med økonomisk tilbagegang.

Spørgsmål: Hvorfor tror du, at Trump har valgt at kalde det henholdsvis "fase et" og "fase to"?

- Det er dels for at vise resultater, dels for at vise, at diplomatiet virker.

- Og så er der ingen tvivl om, at også Trump må bekymre sig lidt om, hvordan erhvervslivet reagerer på det her, og hvordan investorer har reageret på handelskrigen, siger Jens Ladefoged Mortensen.

Han tilføjer, at Kina og USA på ingen måde er tæt på en aftale. Nu skal de først til at diskutere de "dyberegående og svære emner":

- Det drejer sig blandt andet om Kinas påståede teknologityveri. Men også anklager om kinesisk pres på investorer om at videregive forretningshemmeligheder, siger lektoren.

- Trump har spillet hårdt, og det kan man synes om, hvad man vil. Men der er mange - også i Europa - som deler anklagerne mod Kina, og som gerne vil have dem til at forpligte sig til nogle fælles regler, tilføjer han.

Ifølge Donald Trump vil de videre forhandlinger om en handelsaftale gå i gang "øjeblikkeligt".