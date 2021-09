Lektor: CDU-regering vil nok være mest fredelig for Danmark

Én ting ser dog allerede nu ud til at ligge fast: Det yderste venstre kommer ikke med.

Venstrefløjspartiet Die Linke har fået så ringe et valg, at det allerede tidligt søndag aften har meddelt, at det vil indfinde sig i oppositionen i Forbundsdagen.

- Partiets position nær spærregrænsen betyder, at diskussionen om en venstrefløjsregering har fortonet sig, siger Thomas Wegener Friis, der er lektor på Syddansk Universitet og blandt andet underviser i tysk historie og dansk-tyske forhold.

- Det tror jeg måske er lidt heldigt for Danmark, for sådan en regering ville lægge vægt på nogle ting i EU, som den danske regering ville have det lidt svært med.

Wegener Friis peger på, at en tysk venstrefløjsregering blandt andet kunne tænkes at gå ind for at ændre EU's sociale model og EU's evne til at inddrive gæld og skatter.

Med Die Linkes farvel til mulig regeringsmagt ser det ud til, at miljøpartiet De Grønne og det liberale FDP bliver helt afgørende.

De skal nu finde ud af, om de vil danne regering med SPD eller CDU/CSU. Alternativt kan der blive tale om en fortsættelse af storkoalitionen mellem de to største partier.

Selv om CDU/CSU i prognoser søndag aften ser ud til at blive en smule mindre end SPD, så har søsterpartiernes kanslerkandidat, Armin Laschet, ikke opgivet kampen for at overtage kanslerposten fra Angela Merkel.

Og en såkaldt Jamaica-koalition, opkaldt efter farverne i Jamaicas flag og partifarverne hos CDU/CSU, De Grønne og FDP, vil måske betyde mindst forstyrrelse for Danmark.

Det vurderer lektor Thomas Wegener Friis.

- Jeg tror sådan set, at for Danmark vil en Jamaica-koalition nok være den mest fredelige. For sådan en vil sige nej til EU-gæld og nej til EU-skatter. Det er med den, at EU vil bevæge sig mindst og fortsætte som hidtil.

- Så nu kommer det an på, hvem af SPD og CDU/CSU, der vil betale den højeste pris. Og det kan egentlig godt være, at de konservative er mest parat til det efter et ordentligt dask over snuden ved valget, siger han.