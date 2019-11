Lektor: Bloomberg har set præsidentchance i egne målinger

Det var ikke en pludselig indskydelse eller en god mavefornemmelse, der søndag fik den tidligere New York-borgmester Michael Bloomberg til at kaste sit navn i hatten som demokratisk kandidat ved det kommende primærvalg i USA.

Det vurderer Niels Bjerre-Poulsen, lektor ved Center for Amerikanske Studier på Syddansk Universitet.

- Bloomberg er en meget datadreven fyr. Han må have set noget i sine tal. Han har fået lavet masser af meningsmålinger, og han har set noget andet end i foråret, hvor han nåede frem til den konklusion, at der ikke var plads til ham i feltet, siger han.

Selv om det ifølge Niels Bjerre-Poulsen er for tidligt at vurdere Bloombergs chancer i det efterhånden store og brogede felt af demokratiske kandidater, så er det ikke svært at se, hvem den hovedrige eksborgmester vil udfordre ved primærvalgene.

- Det bliver ikke Elisabeth Warren eller Bernie Sanders' vælgere, han kommer til at appellere til. Det bliver feltet med Joe Biden (tidligere vicepræsident, red.) og Pete Buttigieg på midten, siger Niels Bjerre-Poulsen.

Han vurderer, at Bloomberg har én klar fordel over for sine konkurrenter:

- Bloomberg må have set på Joe Bidens ikke så imponerende evne til at samle penge ind til sin valgkamp. Bloomberg er ikke bare rig, han er god for 50 milliarder dollar og kan blot gribe ned i lommen.

Foreløbig har 18 demokrater meldt sig i kampen om at blive Donald Trumps modkandidat ved præsidentvalget i 2020. Der tegner sig ikke umiddelbart nogen klar favorit.

Og det ændrer Michael Bloombergs kandidatur ikke umiddelbart på, vurderer Niels Bjerre-Poulsen.

- Hvem der kan slå Donald Trump, har jo været det vigtigste spørgsmål. Målinger har imidlertid vist, at vælgerne ikke synes, at de har manglet en kandidat. De synes tværtimod, at der er for mange kandidater, siger han.

- Og der er ikke noget i de meningsmålinger, jeg har set, der indikerer, at der pludselig går et lettelsens suk gennem Demokraterne, og de endelig får den kandidat, de har ledt efter.