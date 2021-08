Lektor: Biden kæmper for at undgå fortælling om kaotisk exit

Der var tale om den største evakueringsindsats nogensinde, sagde han.

Det er et udtryk for, at Biden kæmper med næb og klør for at skabe en modfortælling til den kaotiske exit fra Afghanistan, som han er blevet kritiseret for.

Det vurderer Niels Bjerre-Poulsen, der er lektor i amerikanske studier ved Syddansk Universitet.

USA har som andre vestlige lande, der har haft militær tilstedeværelse i Afghanistan, haft vanskeligheder med at få alle sine statsborgere i landet bragt i sikkerhed. Det har udløst kritik af Biden.

- Både republikanere og demokrater har sat spørgsmålstegn ved selve håndteringen, og hvorfor det blev så kaotisk.

- Der har Biden fået skabt en modfortælling, der handler om, at man har fået etableret den største luftbro nogensinde, og at man har reddet omkring 120.000 mennesker ud. Det har været en kæmpe bedrift, og det forsvarer han med næb og klør.

- Vi må se, om modfortællingen om en effektiv evakuering med tiden sletter opfattelsen af en kaotisk start på forløbet, lyder det.

En fordel for Biden er ifølge Niels Bjerre-Poulsen, at et flertal af amerikanerne fortsat støtter selve beslutningen om at trække USA ud af Afghanistan.

Men det vil blive afgørende, hvordan Taliban agerer i den kommende tid, samt hvilke billeder der kommer fra Afghanistan.

- Modfortællingen er afsluttet, fordi evakueringen er slut. Men meget vil afhænge af, hvilke billeder vi ser fra Afghanistan. Om der kommer beretninger om nye ansamlinger af terrorgrupper, og om Taliban nogenlunde overholder forestillingerne om et forandret Taliban.

- Så der kan komme billeder ud af Afghanistan, som endnu en gang får mange til at spørge, om det var den rette beslutning.