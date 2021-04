Legendarisk kosmonaut samler stadig russerne som ingen andre

Han er endda et favoritmotiv for mange russere, når de skal tatoveres.

Det kan godt være, at Sovjetunionen for længst er brudt sammen, og at Ruslands storhedstid virker langt væk, men Gagarins legende lever videre som et symbol på russisk succes og en kilde til national stolthed.

- Han er en skikkelse, som indgyder en total konsensus, der forener landet.

- Dette er et meget sjældent tilfælde, hvori størstedelen af befolkningen er enige om det samme, siger Lev Danilkin, der har skrevet Gagarins biografi.

Mandag er det 60 år siden, at Jurij Gagarin skrev rumhistorie med sin ikoniske flyvetur ud i det uvisse 12. april 1961, da han i 108 minutter foretog menneskets første kredsløb om jorden i rumkapslen Vostok 1.

Dagen bliver hvert eneste år markeret i Rusland på den årlige Kosmonaut Dag. Her lægger russere i alle aldre over hele landet blomster ved monumenter, der hylder Gagarins bedrifter.

Ifølge historiker Alexander Zheleznyakov så skyldes kosmonautens vedvarende popularitet, at han gav næring til sit folks fantasi.

- Han forvandlede os fra en simpel biologisk art til en, der kunne forestille sig et helt univers væk fra Jorden, siger han.

Gagarin var bare 27 år gammel, da han første gang blev sendt i rummet.

Han blev efterfølgende hyldet for sit mod og professionalisme og som et eksempel på den perfekte sovjetiske mand.

Kosmonauten blev dog også centrum for en stor propagandakampagne, der skulle vise resten af verden, hvor overlegen den sovjetiske samfundsmodel var, men også vise sovjetiske borgere, at deres ofre under Anden Verdenskrig og Stalin-æraen "ikke var forgæves".

Det siger Lev Danilkin.

Han tilføjer, at Ruslands nuværende præsident, Vladimir Putin, har overtaget fortællingen om Gagarin for at cementere sin styrke og at skabe opbakning til hans 20 år lange styre.

- De nuværende autoriteter tilegner sig metodisk populære historier: Først den om sejr i Anden Verdenskrig, siden erobringen af rummet, siger han.

Jurij Gagarin, der også var pilot i hæren, døde i 1968 i en alder af 34 år under en testflyvning.