Ledere på EU-møde ser ingen lynløsning i at ophæve patenter

Men i Europa er modtagelsen stadig lunken. Det gælder også på et topmøde i Porto, hvor stats- og regeringscheferne i EU har mulighed for at diskutere sagen.

Da den amerikanske præsident, Joe Biden, tidligere i denne uge gav støtte til et folkekrav om midlertidigt at ophæve patenter på coronavacciner, fik idéen for alvor liv på globalt plan.

Den franske præsident, Emmanuel Macron, siger ved sin ankomst, at det ikke først og fremmest handler om patenter.

- Den største udfordring er solidaritet i fordelingen af doser, siger Macron.

Med det budskab retter han indirekte en anklagende pegefinger mod blandt andet USA, som ikke eksporterer vacciner.

EU, derimod, har ifølge ledende næstformand i EU-Kommissionen Margrethe Vestager eksporteret omkring 180 millioner doser ud af unionen.

- Man skal tage den diskussion uden nogen former for fordomme. Man skal bare være sikker på, at det giver os det resultat, som man gerne vil have. Nemlig at så mange vacciner produceres. Så hurtigt som overhovedet muligt, siger Vestager før EU-mødet i Porto.

Der kommer ifølge kommissæren mange bud på, hvad man bør og ikke bør gøre. Men patenter har en vigtig funktion, påpeger hun.

- Det skal være en helt ekstraordinær ting at gøre, for det, som patenter gør, det er, at det giver en tilskyndelse til at investere massivt i at finde på ny medicin. Derfor skal man være lidt varsom, men vi er også i en ekstraordinær situation, siger hun.

Bag idéen om midlertidigt at ophæve patenterne ligger, at alle laboratorier skal kunne producere vaccinerne. EU har drøftet det flere gange tidligere.

Men det er ikke let, da vaccineproduktion er en krævende og skrøbelig proces, man ikke hurtigt kan bygge op.

Det er også grunden til, at de store medicinalvirksomheder, som selv har udviklet vaccinerne, ikke blot kan skalere deres produktion op. Det tager tid.

Statsministeren er "villig til at diskutere" vejen til at skaffe flere vacciner. Men hun har stadig en skepsis over en midlertidig ophævelse af patenterne.

- Man risikerer, hvis man går ad patentvejen, og i særdeleshed, hvis man går alene ad patentvejen, i virkeligheden at spænde ben for vores ønske om, at der er vacciner nok. Det er en bekymring, som vi er mange, der har, siger hun.

Omvendt er hun villig til at diskutere det, og det gælder ikke mindst, når "den amerikanske regering går foran" i spørgsmålet.

- I mine øjne er produktionskapaciteten det vigtigste spørgsmål. At der bliver produceret flere vacciner, fordi vi mangler vacciner. Hvordan vi når derhen, det er vi villige til at diskutere. Men det er i mine øjne et spørgsmål om produktionskapacitet, siger Frederiksen.

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) og flere lande, herunder kriseramte Indien, har opfordret til, at patenterne fjernes midlertidigt.

Indien, som EU har et topmøde med lørdag, registrerer dagligt rekordhøje smittetal og tusindvis af døde.