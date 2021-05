Leder af nigeriansk røverbande dræbt i skudveksling

Chefen for en nigeriansk forbryderbande, som stod for bortførelsen af hundredvis af skolebørn, er blevet dræbt under kampe med en rivaliserende bande, oplyser kilder til AFP.

Det var en af en række massebortførelser i det urohærgede land, som hærges af bevæbnede kriminelle bander og islamistiske oprørere i navnligt det nordlige og det centrale Nigeria.

- Daudawa blev dræbt sammen med fire af sine kommandanter fredag eftermiddag under en skudveksling med en rivaliserende bande. Det skete i Dumburum junglen på grænsen til delstaten Katsina, siger regionale regeringskilder i Zamfara.

Kilderne siger, at Daudawa var på en hævnmission, efter at to af hans mænd var blevet dræbt under et angreb på en af hans lejre for nylig.

I februar havde den 43-årige Daudawa ellers overgivet sig sammen med seks af sine mænd til delstatsguvernøren i Zamfara, Bello Matawalle. Han sagde, at han havde opgivet kriminalitet og afleverede en del våben.

Men han opgav kun en del af sine våben og opretholdt sine kontakter til sine bander i junglen.

De regionale regeringskilder siger, at banditchefen blev skudt og dræbt, da han var ved at stjæle kvæg, som tilhørte den rivaliserende bande.

En del af de bortførte skoleelever undslap i december selv fra Daudawas bande, mens 350 få dage senere blev frigivet af bortførerne.

Ved massebortførelsen angreb bevæbnede mænd drengenes skole og tvang hundredvis af dem til at gå med i den store Rugu-skov, som ligger spredt ud over hundredvis af kvadratkilometer i Katsina og to andre delstater.

Den islamistiske oprørsbevægelse Boko Haram stod i 2014 bag et lignende angreb mod en kostskole i byen Chibok i det nordlige Nigeria, hvor gruppen bortførte 276 piger.

De statslige myndigheder afviser rapporter om, at der blev betalt løsepenge for skoleleverne.

Daudawa levede af væbnede røverier og kvægtyveri, inden han slog sig på våbensmugleri og kidnapninger.

Han var kendt for at have forbindelser til Boko Harams jihadister og for at sælge våben fra sikkerhedsstyrkerne til banditter i den nordvestlige del af landet.

ritzau/AFP