Le Pens parti floppede ved fransk lokalvalg

Anden og sidste runde af Frankrigs regionalvalg blev holdt søndag, og hvis valgstedsmålingerne ses som en rettesnor for næste års præsidentvalg, så har hverken præsident Emmanuel Macron eller hans formodede største udfordrer til posten, Marine Le Pen, meget at juble over.

Macrons parti, La République en Marche (Republikken i Bevægelse), har ingen chance for at vinde en eneste region og har på landsplan ikke opnået over ti procents opbakning, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Og det EU- og indvandringskritiske højrefløjsparti National Samling, der er ledet af Marine Le Pen, ser ifølge målingerne ud til at lide nederlag i de to regioner, hvor partiet øjnede en chance for at vinde.

Marine Le Pen forklarer skuffelsen med andre partiers "unaturlige alliancer" og siger, at "mobilisering (af vælgerne, red.) er nøglen til fremtidig fremgang", skriver det franske AFP.

Både i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur i det sydøstlige Frankrig og i Hauts-de-France i den nordlige del ser det ud til i stedet at blive centrum-højre kandidater, der vinder valget.

Særligt den sydlige region - der blandt andet omfatter byerne Marseille og Nice - blev set som National Samlings bedste håb om at vinde en af de 13 regioner.

En valgstedsmåling foretaget af analyseinstituttet IFOP giver 44 procent til National Samling, mens den mere midtersøgende konservative kandidat, Renaud Muselier, står til genvalg med 56 procent.

I den nordlige region Hauts-de-France har den konservative kandidat, Xavier Bertrand, ifølge målingerne et komfortabelt forspring. Han har dermed også kurs mod genvalg til posten som regionens politiske leder.

- Det yderste højre er blevet stoppet, og vi har skubbet det tilbage, sagde Bertrand, umiddelbart efter at valgstedsmålingerne blev offentliggjort, ifølge Reuters.

- Dette resultat giver mig styrke til at bede om hele landets stemmer, sagde han med henvisning til næste års præsidentvalg, hvor han forventes at stille op.

Marine Le Pen var ikke selv opstillet ved regionsvalget. Men en sejr i en af regionerne ville styrke hende forud for præsidentvalget i april 2022.

Mange iagttagere betragter det ifølge Reuters som sandsynligt, at det vil ende med at blive et opgør mellem Le Pen og Emmanuel Macron.

En del politiske iagttagere peger dog på, at regionalvalget ikke umiddelbart kan sammenlignes med præsidentvalget.

Meningsmålinger har afsløret, at mange franskmænd ikke ved, hvad regionerne laver, eller hvem der er opstillet. Ved søndagens valg var det kun omkring hver tredje vælger, der stemte.