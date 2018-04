Lavrov: Fremmed tjeneste opdigter kemisk angreb i Syrien

Et formodet kemisk angreb i den syriske by Douma er opdigtet med hjælp fra en fremmed efterretningstjeneste.

Lavrov siger, at russiske eksperter har inspiceret stedet, hvor det kemiske angreb skulle havde fundet sted øst for Damaskus.

De fandt ingen spor af kemiske våben.

Ifølge Lavrov har Rusland "ubestridelige oplysninger om, at det er endnu en opdigtet ting".

Han fortæller journalister, at "efterretningstjenester i en stat, som nu forsøger at stille sig i spidsen for en russerfjendtlig kampagne, er involveret i dette opspind".

Angrebet på Douma med de formodede kemiske våben er blevet mødt med vrede rundt om i verden. USA og dets allierede har advaret om, at de vil besvare det med et militært angreb på Syrien.

Rusland, der har baser i Syrien og arbejder tæt sammen med det syriske regime, har advaret vestmagterne mod at gøre alvor af planerne.

Organisation, der overvåger et forbud mod kemiske våben (OPCW), ventes snarest at sende en delegation til Douma i håb om at kunne fastslå med sikkerhed, hvad der hændte lørdag.

Torsdag kunne Ruslands hær oplyse, at Douma er under den syriske regerings fulde kontrol. Det er sket som led i en aftale, som Rusland har sikret.

Den betyder, at de oprørere, der måtte være tilbage, får lov til at forlade byen for at søge mod områder i det nordlige Syrien under oprørernes kontrol.

Douma og det østlige Ghouta har været under oprørernes kontrol siden 2012 og har i de mellemliggende år været et horn i siden på præsident Bashar al-Assads regering.

Det formodede kemiske angreb i Douma lørdag kostede over 40 mennesker livet.