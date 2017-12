Lave energipriser sender Qatar i minus for tredje år i træk

Ørkenstaten vil i 2018 præsentere et stort budgetunderskud på 7,7 milliarder dollar, spår landets finansministerium. Det svarer til et minus på knap 49 milliarder danske kroner.

Går det som ventet, vil det være tredje år i træk, at budgettet i det lille arabiske land ender i minus, og det skyldes i væsentlig grad lave energipriser.

Qatar budgetterer med udgifter for 55,4 milliarder dollar, mens indtægterne spås at blive 47,7 milliarder dollar. Begge tal er lidt højere end tidligere skøn.

Budgetunderskuddet for i år ventes at ende på 7,8 milliarder dollar.

Budgettet er baseret på en råoliepris på 45 dollar per tønde, selv om tøndeprisen er steget markant de seneste måneder. I øjeblikket ligger prisen i omegnen af 57-58 dollar per tønde.

I 2016 måtte Qatar for første gang i 15 år præsentere et underskud. Det lød dengang på 12 milliarder dollar.

Underskuddet kan finansieres gennem gældsudstedelser.

Der er for 2018 budgetteret med 25 milliarder dollar til anlægsprojekter, hvilket er stort set samme beløb, som blev brugt på den post i 2017.

Tre milliarder dollar er øremærket byggeprojekter, der skal bruges til VM i fodbold i 2022, hvis forberedelser Qatar allerede har brugt store summer på.

De røde tal på budgettet annonceres, mens Qatar står i en større diplomatisk konflikt med nabolande, som anført af Saudi-Arabien har boykottet den lille stat siden i sommer.

Saudi-Arabien har anklaget Qatars politiske ledelse for at støtte islamistiske ekstremister. Saudiaraberne mener desuden, at Qatar har et for nært forhold til det shiitiske Iran. Iran er Saudi-Arabiens ærkefjende.