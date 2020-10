Latinamerika og Caribien passerer 400.000 virusdødsfald

Regionens mest folkerige land, Brasilien med omkring 213 millioner indbyggere, har flest dødsfald med næsten 160.000.

I forhold til befolkningstal er Peru dog det værst ramte land.

I Peru er 34.362 personer døde som følge af covid-19 ifølge en opgørelse fra Johns Hopkins University.

Med næsten 32 millioner indbyggere svarer det til 1074 dødsfald per en million. Det tilsvarende tal for Brasilien er 751.

Ifølge organisationen Americas Society (AS) kom det første bevis på, at coronavirusset havde spredt sig til Latinamerika den 26. februar, da en person i den brasilianske millionby São Paulo blev bekræftet smittet.

Siden har virusset, der menes at være udgået fra den kinesiske by Wuhan i slutningen af 2019, spredt sig på kontinentet med en hast, der ikke er set magen til andre steder i verden.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters er Latinamerika således den region, som har de fleste bekræftede smittetilfælde. Alene i Brasilien nærmer det samlede antal, der er eller har været smittet, sig 5,5 millioner.

Ud over den sundhedsmæssige krise lider økonomien under pandemien, skriver AS.

I en prognose i juni estimerede Verdensbanken et tilbageslag for Latinamerika og Caribien tilsammen på 7,2 procent i 2020.

Til sammenligning forudså Verdensbanken i oktober 2019 en økonomisk vækst i år på 1,8 procent for Latinamerika og Caribien.