Lastbiler venter 30 timer på at passere corona-lukket grænse

Nogle steder i EU tager det mere end et døgn at passere grænser med en lastbil.

Forsøg på at inddæmme og bremse spredningen af coronavirus har store konsekvenser for lastbiler og personbiler på Europas veje.

Det gælder den tysk-polske grænse ved byen Jedrzychowice. Her må lastbiler vente i 30 timer for at komme over fra Tyskland til Polen.

Det oplyser den polske grænsevagt Joanna Konieczniakfra til det tyske nyhedsbureau dpa.

Ved den polske grænseovergang er ventetiden for personbiler 16 timer.

EU's transportministre holder onsdag et møde via videokonference, hvor problemet med de lange køer drøftes.

EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, sagde tirsdag efter et telefontopmøde, at det er afgørende at holde strømmen af varer i gang.

Retningslinjer fra EU-Kommissionen, som EU-landenes stats- og regeringschefer diskuterede tirsdag, lægger op til, at der indføres "grønne vejbaner".

Disse skal give prioritet til lastbiler med varer, herunder medicin og fødevarer, så alle EU-lande får nødvendige forsyninger.

- Det er klart, at nu da landene har drøftet og i vid udstrækning godkendt retningslinjerne, så forventer vi, at de i en ånd af samarbejde implementerer dem hurtigst muligt, siger en talsmand i EU-Kommissionen.

Det er absolut nødvendigt, at "der sker noget meget snart", tilføjer han.

Køerne er mange steder kilometerlange. Det skyldes, at vagter ved grænser skal tage stilling til alle køretøjer, og at nogle indrejsende kan afvises.

En række lande har lukket deres grænser for alle andre end egne statsborgere og borgere, som har fast bopæl i landet.

Dog må et EU-land ikke blokere køretøjer for andre landes statsborgere, der benytter landet som transit for at nå frem til eget hjemland.

Ved Polens øvrige grænser er der også lange køer. Ved en overgang til Tjekkiet er ventetiden 20 timer. Og chauffører må ligeledes vente længe ved grænsen fra Litauen til Polen.

De lange køer har fået polsk politi til at åbne nye overgange.

Ved Østrigs grænse til Ungarn holder biler i en kø, der er 30 kilometer lang ifølge østrigsk politi.

Tirsdag morgen meddelte dansk politik, at der mandag aften var en kø på op mod syv kilometer ved Frøslev i retning mod Tyskland.