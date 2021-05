Lastbiler med nødhjælp ankommer til Gaza under våbenhvile

Efter 11 dages bombardementer har folk i Gaza brug for vand, mad og et trygt sted at sove, siger organisation.

Våbenhvilen mellem Israel og den militante gruppe Hamas i Gaza holder fortsat lørdag, idet humanitær hjælp er begyndt at ankomme til den israelsk blokerede enklave.

Efter at tusindvis af fordrevne palæstinensere fredag returnerede til deres ødelagte hjem, har det internationale fokus vendt sig mod genopbygningen af den bombehærgede Gazastribe.

Således er konvojer af lastbiler med nødhjælp passeret ind i Gaza gennem Kerem Shalom-grænseovergangen.

Det sker, efter at Israel har genåbnet grænseovergangen.

Lastbilerne er fyldt med medicin, mad og brændstof.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Blandt de organisationer, der leverer nødhjælp til Gaza, er Folkekirkens Nødhjælp, der sender tre millioner kroner til enklaven.

- Folk har brug for vand, mad og et sikkert sted at sove. Det er nødstedte mennesker, der har søgt tilflugt på skoler, på parkeringspladser og hos familie og venner, fordi deres hjem ikke eksisterer længere, eller fordi de er flygtet af skræk fra angrebene, udtaler generalsekretær Birgitte Qvist-Sørensen i en pressemeddelelse.

Ifølge hende er bombardementerne gået hårdt ud over huse, lejlighedskomplekser, vand- og elforsyning, skoler, sundhedsklinikker og veje, så der er behov for både akut nødhjælp og genopbygning fra det internationale samfund.

Våbenhvilen trådte i kraft natten til fredag og kommer i kølvandet på 11 dages væbnet konflikt med raketter fra Hamas og israelske bombeangreb.

Dele af Gazastriben er jævnet med jorden, og ifølge Hamas, der kontrollerer området, er 120.000 af de to millioner indbyggere blevet fordrevet.

Konflikten har krævet mindst 257 palæstinensere livet, heriblandt mindst 69 børn. Samtidig har 12 israelere, heriblandt to børn, mistet livet.

FN's Centrale Nødhjælpsfond har ifølge AFP frigivet 18,5 millioner dollar - cirka 112 millioner kroner - til den humanitære indsats i Gaza.

På et pressemøde fredag sagde den amerikanske præsident, Joe Biden, at han vil hjælpe med at organisere international bistand til at "genopbygge Gaza".