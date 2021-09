Laschet folder stemmeseddel forkert i muligt brud på valgregler

Stemmeafgivningen er søndag i fuld gang ved det tyske parlamentsvalg, og et fast element på valgdagen er, når kandidaterne sætter deres kryds.

For CDU-leder Armin Laschet er den del dog ikke gået helt som planlagt.

Han fik nemlig foldet sin stemmeseddel forkert, da han søndag afgav sin stemme i hjembyen Aachen.

Dermed blev Laschets to krydser fanget af kameraer, og kanslerkandidatens stemme kan ifølge det tyske tabloidmedie Bild være ugyldig.

Ifølge de tyske valgregler skal stemmesedlen være foldet, så det ikke er synligt, hvem man har stemt på.

Efterfølgende har Laschet ikke umiddelbart kommenteret stemme-upseren.

Han udtalte sig i stedet om valgets vigtighed:

- Det er et forbundsvalg, der kommer til at afgøre Tysklands retning i de kommende år, og derfor tæller enhver stemme, sagde Laschet ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Laschets valgkamp har været alt andet end en dans på roser.

Kritikere mener, at han har en tendens til uheldige fejltrin - blandt andet da han under et pressemøde i oversvømmede Erftstadt kunne ses grine i baggrunden.

Laschets største modstander ved valget, SPD's Olaf Scholz, har søndag også stemt.

Ifølge Reuters havde socialdemokratiske SPD i de sidste målinger inden valget en føring på mellem et og tre procentpoint over konservative CDU.

- Jeg håber, at så mange borgere som muligt vil gå ud og stemme og gøre et meget stærkt resultat for SPD muligt og give mig mandatet til at blive den næste forbundskansler i Tyskland, sagde Scholz efter stemmeafgivningen i Potsdam ifølge Reuters.

En række mulige regeringskoalitioner med flere partier kan blive en mulighed afhængigt af valgresultatet.

Stemmestederne åbnede klokken 08.00 søndag og lukker klokken 18.00. Alle valgkredse ventes at være talt op på et tidspunkt natten til mandag.