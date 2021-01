Las Vegas vil genåbne skoler efter selvmordsbølge

Skoler i amtet Clark County, der inkluderer den amerikanske millionby Las Vegas, planlægger at genåbne i løbet af få uger af frygt for en mulig selvmordsbølge som følge af coronapandemien.

Det har fået bekymringerne omkring amerikanske skolebørns mentale helbred til at vokse.

I amtet Clark County i delstaten Nevada, der er det femtestørste skoledistrikt i USA, har myndighederne registreret 19 selvmord blandt elever, siden skolerne lukkede.

Det er over dobbelt så mange som hele året før. Det oplyser distriktets pressekontor, der dog ikke kobler tendensen direkte til genåbningen af skolerne.

Eksperter understreger, at mange komplekse faktorer bidrager til selvmord, og at de aldrig kan forklares af en enkelt ting.

Men studier har vist, at pandemien især har haft en negativ påvirkning på sårbare dele af samfundet - heriblandt hjemsendte skolebørn.

- Da vi begyndte at se stigningen i antallet af børn, der tog deres eget liv, vidste vi, at vi ikke længere kun skulle se på coronatallene, siger skoleinspektør for Clark County, Jesus Jara, til New York Times.

Han har i månedsvis arbejdet på at få skolerne i amtet genåbnet.

- Vi er nødt til at finde en måde at række ud til vores børn på, at forstå dem, at se dem. De har brug for at opleve, at der sker noget. De har brug for håb, siger han.

Af frygt for børnenes mentale sundhed oprettede Clark County hen over sommeren et advarselsprogram for at identificere elever i risikozonen.

Det inkluderede blandt andet at søge efter nøgleord relateret til selvmord, selvskade og mentale problemer på iPads udleveret til eleverne.

Systemet førte til mere end 3100 advarsler mellem juni og oktober.

På grund af udviklingen har Clark County fået grønt lys til at gå videre med skoleåbningerne.

De første elever forventes tilbage på skolebænken i løbet af få uger.