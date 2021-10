Lars Vilks levede med dødstrusler i årevis

Han havde dødstrusler hængende over sit hoved, boede i mange år på en hemmelig adresse med livvagter og levede under politibeskyttelse af frygt for, at religiøse fanatikere ville forsøge at slå ham ihjel på grund af tegningen.

Blandt andet havde al-Qaeda udlovet en dusør på 100.000 dollar til den, der dræbte ham.

Indtil søndag snød Vilks døden.

Sammen med to betjente mistede den 75-årige Vilks livet i en trafikulykke på en svensk motorvej ved byen Markaryd. Det oplyste politiet til SVT sent søndag aften.

- Det sørgeligste ved Lars Vilks' historie er, at islamisterne vandt. Han blev persona non grata. For farlig til at invitere ind og for farlig til at udstille, skriver kulturchef ved svenske Expressen, Karin Olsson, i et mindeord.

- Islamisternes voldskapital er så frygtelig, og frygten i offentligheden så lammende. Det viste Lars Vilks, og for det skal han blive husket med stor respekt.

I dansk sammenhæng kendes Lars Vilks især fra skudangrebet mod kulturhuset Krudttønden i København i februar 2015.

Her var Vilks sammen med flere andre indbudt til et debatmøde om ytringsfrihed og blasfemi. En dansk filmmager blev dræbt, og senere på natten blev også en sikkerhedsvagt ved synagogen i Krystalgade dræbt af skud.

Men målet for angrebet, som en ung og tidligere straffet mand med radikal islamistisk overbevisning, Omar El-Hussein, stod bag, menes at have været Lars Vilks.

Da politiet i forbindelse med en retssag mod et par af El-Husseins venner fremlagde deres beviser, kom det frem, at han inden angrebet på en internetcafé havde søgt på Krudttønden og Vilks' navn.

Omkring ni måneder efter angrebet mod Krudttønden var Vilks igen tilbage i Danmark. Denne gang til en konference om ytringsfrihed på Christiansborg.

Her fortalte han om, hvordan hans liv havde ændret sig.

- Alting er organiseret. Når jeg bevæger mig ud, bliver det et større problem. Jeg skal være meget fleksibel og kan ikke leve et normalt liv, sagde han.

Det var søndag aften uvist, hvad der førte til ulykken. Men foreløbige oplysninger indikerer ifølge svenske medier, at den civile politibil med Vilks som passager kom over i den forkerte side af vejen og kolliderede med en lastbil.