Lars Ranthe: Druk kunne lige så godt have været en dødssejler

Den danske skuespiller Lars Ranthe kan næsten ikke tro, at "Druk" natten til mandag dansk tid har modtaget en Oscar for Bedste Internationale Film.

- Jeg er mere eller mindre forvirret og lidt rundt på gulvet lige nu, men jeg er selvfølgelig utrolig stolt og glad. Det er virkelig vigtigt, hvordan vores lille land gang på gang kan gøre sig gældende ude i verden, siger han.

Den 51-årige skuespiller er samlet sammen med flere andre af filmens skuespillere og produktionsholdet på Zentropa for at se nattens prisuddeling. Han fortæller, at det var et rørende øjeblik at se instruktør Thomas Vinterberg gå på scenen for at modtage prisen.

- Det var utrolig stærkt. Det er selvfølgelig rørende at opleve hans store glæde, men samtidig hans store sorg over at have mistet et menneske, han elskede, siger Lars Ranthe med henvisning til, at Vinterbergs datter Ida Maria mistede livet i en trafikulykke, kort efter at optagelserne til filmen var begyndt.

"Druk" var på forhånd udråbt som en af favoritterne til at løbe med prisen for Bedste Internationale Film. Alligevel har filmens succes overrasket en af dens hovedpersoner.

- Man ved aldrig, om det er et godt manuskript på forhånd. Jeg var klar over, at det var et specielt emne, men når man står med noget, der handler om fire midaldrende mænd, der drikker sig fulde, så kunne det lige så godt have været en dødssejler.

- Men da jeg så, hvordan den blev modtaget i biografen af særligt unge mennesker og på tværs af aldersgrupper, der blev jeg klar over, at vi havde lavet en film, vi kunne være stolte over, siger Lars Ranthe.

"Druk" er den første danske film siden Susanne Biers "Hævnen" i 2011 til at modtage verdens fornemmeste filmpris.