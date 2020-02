Langt over 500 mennesker er nu døde af coronavirus i Kina

Antallet af døde som følge af et nyt coronavirus i Kina er nu oppe på mindst 560. Det sker, efter at der torsdag er bekræftet 70 nye dødsfald i den hårdest ramte provins Hubei.

I Kina er der på nationalt plan desuden blevet bekræftet 3694 nye virustilfælde det seneste døgn.

Dermed er over 28.000 mennesker i Kina bekræftet smittet med det potentielt dødelige virus.

Blandt disse er en nyfødt baby, der fik konstateret smitten blot 30 timer efter fødslen.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Det antages, at epidemien, der af Verdenssundhedsorganisationen (WHO) er erklæret en global sundhedskrise, brød ud på et marked i byen Wuhan i midten af december.

På markedet blev der blandt andet solgt vilde dyr.

Torsdag advarer myndighederne i Kina om, at de står over for en alvorlig mangel på hospitalssenge og udstyr, som er nødvendigt for at kunne behandle det stigende antal patienter.

På trods af at der er blevet bygget et nyt hospital på rekordtid, og offentlige bygninger er omdannet til patientstuer, så advarer Hu Lishan, en embedsmand fra Wuhan, om, at der stadig er en "alvorlig" mangel på senge.

Embedsmanden fortæller videre, at myndighederne derfor er på udkig efter at omdanne hoteller og skoler i byen til behandlingscentre.

Det nye Huoshenshan Hospital i Wuhan blev bygget på blot otte dage og kan rumme 1000 patienter.

The Washington Post har tidligere beskrevet, at hospitalerne i Hubei-provinsen både er blevet underbemandede og voldsomt overbebyrdede, i takt med at virusset har spredt sig.

Samtidig er der flere hospitaler, som melder om mangel på medicinske forsyninger.

Ifølge The Washington Post er nogle hospitalsansatte sågar begyndt at gå med ble, fordi de har for travlt til at gå på toilettet.