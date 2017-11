Landsbyboere og turister trodser vulkansk farezone på Bali

Trods frygt for et voldsomt udbrud er flere af disse beboere nu begyndt at snige sig tilbage til deres hjem i farezonen.

I en radius af ti kilometer fra Agung er der ellers fyldt med vejskilte, der advarer om "vulkansk farezone" og "ingen adgang".

En af de tilbagevendte er kyllingeavleren Wayan Kompyang, som er far til ni. For ham var der intet valg - hans levebrød afhænger af hans tilstedeværelse i landsbyen.

- Jeg bliver ved med at vende tilbage for at se til mine kyllinger og fodre dem, siger Wayan Kompyang, som bor i en landsby mindre end otte kilometer fra vulkanens krater.

Går Agung i udbrud, vil så mange som 100.000 mennesker ifølge indonesiske katastrofemyndigheder blive tvunget til at forlade deres hjem.

Ifølge myndighederne er det ikke kun lokale, der med vilje trodser forbuddet mod at befinde sig tæt på vulkanen. Det gør spændingssøgende turister også.

- Vi vil bare gerne se det, siger den franske turist Anna Mangler, som blev stoppet af politiet, da hun forsøgte at komme ind på det afspærrede område.

- Vi er på ferie, så hvorfor ikke?

Sutopo Purwo Nugroho, der er talsmand for Indonesiens katastrofeagentur, opfordrer turister til at genoverveje myndighedernes advarsel.

- Vi opfordrer udenlandske turister, som overtræder farezonen, om ikke at gøre det.

- I går faldt der klippestykker ned fire kilometer fra krateret, så det er virkelig farligt. Lad være med at udfordre naturen, siger han torsdag.

Mount Agung, som er vulkanens fulde navn, er et helligt sted for mange af Balis hinduer. Og det vanskeliggør ifølge talsmanden evakueringen.

- Jeg skal indrømme, at vi har svært ved at få nogle mennesker evakueret.

- Nogle beboere tror på, at et udbrud fra Mount Agung er en åndelig begivenhed, og de ønsker at overlade deres skæbne i Guds hænder, siger han.

Da Agung sidste gang gik i udbrud, var i 1963. Her blev omkring 1600 mennesker dræbt.