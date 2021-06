Landsbyboere griber til bue og pil mod Myanmars soldater

De anholdt en lokale leder og tævede ham for øjnene af landsbyens beboere, fortæller en kvinde til nyhedsbureauet dpa.

Episoden fik landsbyboerne til at angribe soldaterne, bevæbnet med katapulter, armbrøster og redskaber, der normalt bruges til jagt og i landbruget.

Derpå åbnede omkring 150 bevæbnede soldater ild mod de civile, fortæller kvinden.

En anden indbygger i landsbyen bekræfter, at mange civile er dræbt.

- Folk i landsbyen har kun armbrøster. Der er mange dræbte og sårede på folkets side, fortæller øjenvidnet.

Statsligt tv rapporterer, at tre "terrorister" er dræbt og to anholdt.

Det var ikke umiddelbart muligt at få antallet af dræbte bekræftet fra anden side.

Myanmars militær har kæmpet med at få kontrol over hele landet, siden det tog magten ved et kup 1. februar. Her blev den folkevalgte civile leder, Aung San Suu Kyi, anholdt, og hendes regering afsat.

Siden da har landet været præget af store protester mod militæret. Mindst 845 civile er blevet dræbt af politi og soldater i de seneste måneder, viser en opgørelse fra en støtteorganisation for politiske fanger.

Militærstyret bestrider tallet.

Lørdag var der igen spredte protester i Myanmar, blandt andet i den næststørste by, Mandalay.

Demonstranterne er stærkt utilfredse med, at repræsentanter fra Sammenslutningen af Sydøstasiatiske Nationer (Asean) fredag mødtes med landets nye militære leder, Min Aung Hlaing.

Den undergrundsregering, som oppositionen har dannet - NUG - siger efter besøget fra Asean, at den har mistet tiltroen til, at Asean kan løse krisen.

Det har hovedsageligt været de øvrige sydøstasiatiske lande, der har stået for den diplomatiske indsats i forsøget på at finde en løsning på konflikten.

I Mandalay satte demonstranter ild til Aseans flag. De beskylder samarbejdsorganisationen for at have givet legitimitet til militærstyret.

- Aseans metode er bare at stå nyttesløst og se til, lød det på en plakat ved demonstrationen i Mandalay.