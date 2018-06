Lager med stemmesedler brændt inden genoptælling i Irak

Stemmesedlerne skulle tælles op en gang til, efter at regeringens egen undersøgelse angiveligt har påvist store uregelmæssigheder ved valget.

Valget den 12. maj resulterede i en overraskende valgsejr til den militante shiamuslimske leder Muqtada al-Sadr og hans alliance.

Branden brød ud i lagerbygningen i området al-Rusafa, som er et af de største valgdistrikter i det østlige Bagdad.

Her har omkring 60 procent af de to millioner stemmeberettigede vælgere i Bagdad afgivet deres stemmer.

Iraks afgående parlamentsformand, Salim al-Jabouri, opfordrer til, at valget går om, nu hvor et større antal stemmesedler må formodes at være ødelagt.

Han betegner branden som "en bevidst handling, en planlagt forbrydelse som har til formål at skjule valgsvindel og manipulation af stemmer", lyder det i en skriftlig udtalelse fra parlamentsformanden.

- Vi opfordrer til, at valget går om, tilføjer Jabouri, der ikke selv opnåede genvalg.

En talsmand for Muqtada al-Sadr udtrykker bekymring for, om nogle af de andre partier forsøger at sabotere alliancens valgsejr.

Politiet i Bagdad har endnu ikke sagt, om branden opstod tilfældigt, eller om den kan være påsat.

Det er heller ikke umiddelbart klart, om branden har ødelagt alle stemmesedlerne.

En talsmand for Iraks indenrigsministerium siger, at branden kun har ramt én af de fire lagerbygninger, hvor de forseglede bokse med stemmesedler blev opbevaret.

Ifølge statsligt tv er boksene blevet flyttet under store sikkerhedsforanstaltninger.