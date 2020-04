Længe ventet fangebytte giver håb om fred i Afghanistan

De seneste dage har budt på en anelse fremskridt i forsøget på at ende den langvarige krig, der har stået på i Afghanistan i snart to årtier.

Samtidig har Afghanistans regering løsladt 300 talibanfanger, som ikke menes at udgøre en risiko for samfundet.

Det relativt lille fangebytte mellem de to parter markerer en spæd begyndelse på en større udveksling af fanger.

Byttet blev aftalt, da USA og Taliban i slutningen af februar underskrev en aftale, der skulle bane vej for fred i Afghanistan. Der har siden da dog været uenighed om, hvordan byttet i praksis skulle foregå.

Men weekendens forsigtige begyndelse er positiv. Det siger USA's særlige udsending til Afghanistan, Zalmay Khalilzad.

- Løsladelsen af fanger er et vigtigt skridt i fredsprocessen og begrænsningen af vold, siger Zalmay Khalilzad, der var med til at forhandle aftalen på plads.

- Begge parter bør gøre mere for så hurtigt som muligt at møde de krav, der er fastlagt i aftalen mellem USA og Taliban, siger han.

I aftalen lyder det, at Afghanistans regering skal løslade 5000 talibanfanger, mens Taliban skal løslade 1000 fanger fra de afghanske sikkerhedsstyrker.

Byttet skulle egentlig have fundet sted 10. marts. Det ville have banet vej for, at Taliban og regeringen kunne begynde egentlige fredsforhandlinger.

USA og andre udenlandske styrker - herunder danske - gik ind i Afghanistan i kølvandet på angrebet 11. september 2001 i USA.

Talibanbevægelsen holdt dengang hånden over Osama bin Laden, der stod i spidsen for den militante gruppe al-Qaeda.

Gruppen stod bag angrebene 11. september 2001 i USA.