Længe ventet UFO-rapport udelukker intet

Det kan derfor ikke afvises, at fænomenerne kan tilskrives aktivitet fra for eksempel rumvæsener. Men der er også adskillige andre mulige forklaringer.

Og således er spørgsmålene stadig mange, selv om det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon, efter lang tids spænding har offentliggjort en rapport om UFO'er - Uidentificerede Flyvende Objekter.

Rapporten efterlader os i status quo, lyder vurderingen fra Frederik Dirks Gottlieb. Han er tilrettelægger og vært på DR-podcasten "Flyvende tallerken", der undersøger, om der er liv i rummet.

- Det bliver hverken be- eller afkræftet, at der er noget ikke-jordisk på spil, eller at der er tale om russiske eller kinesiske droner.

- Men man skal lige overveje, hvor vildt det er, at Pentagon sender en rapport om UFO'er ud til offentligheden og forholder sig ydmygt og åbent til spørgsmålet om, hvad det er, siger han.

Af den ni sider lange version af rapporten fremgår det, at kun ét ud af 144 luftfænomener observeret i USA mellem 2004 og 2021 kan forklares.

Det er altså uvist, hvad de uidentificerede flyvende objekter er. Og Pentagon kan ikke udelukke, at der kan være tale om udenjordiske skabninger.

Rapporten konkluderer ikke, om der eksempelvis er tale om avancerede jordiske teknologier, atmosfæriske fænomener eller objekter af udenjordisk karakter.

Men samtidig kan Pentagon heller ikke udelukke, at der kan være tale om udenjordiske skabninger - altså rumvæsner.

Rapporten er blevet overleveret til Kongressen. Kun dele af den er gjort offentligt tilgængelig.

- UAP udgør med al tydelighed en problematik i forhold til flyvesikkerhed og kan udgøre en udfordring for den amerikanske nationale sikkerhed, står der i rapporten.

Fænomenerne, der ikke kan forklares, kaldes af Pentagon UAP'er - Unidentified Aerial Phenomena (Uidentificerede Luftfænomener, red.).

- I et begrænset antal tilfælde synes UAP angiveligt at udvise usædvanlige flyveegenskaber. Disse observationer kan være et resultat af sensorfejl, fup eller en observationsmisforståelse og kræver yderligere gennemgående analyse, står der videre i rapporten.

- Blandt de 144 tilfælde har vi ingen klare indikationer på, at der er nogen ikke-jordisk forklaring på dem. Men vi vil bevæge os derhen, hvor dataene fører os, siger en højtstående amerikansk embedsmand.

Rapporten lægger fem potentielle forklaringer til grund: Luftbåren ophobning, naturligt atmosfærisk fænomen, udviklingsprogrammer under USA's regering eller amerikansk industri, udenlandske fjendtlige systemer og kategorien "andet".

Rapporten beskrives af flere store amerikanske medier som "skelsættende" efter årtier med afledninger og miskreditering af observationer af UFO'er.

- Der er altså et eller andet mystisk på færde. Om det er ny teknologi, som kommer til at ændre vores samfund, eller om det er noget, hvor vi er nødt til at tænke mere alternativt, kan jeg ikke sige.

- Men det bliver spændende forhåbentligt at finde ud af, siger Frederik Dirks Gottlieb.