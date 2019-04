Læk om Huaweis udbygning af 5G ryster britisk regering

De fortrolige oplysninger, der blev røbet til avisen The Telegraph tirsdag aften, vedrørte en beslutning, som premierminister Theresa May og det nationale sikkerhedsråd havde besluttet tidligere på dagen.

The Telegraph afslørede sikkerhedsrådets beslutning om, at Huawei kan deltage i dele af udbygningen af fremtidens 5G-netværk i Storbritannien.

Lækagen belaster medlemmerne af det nationale sikkerhedsråd, hvor der kun deltager udvalgte ministre og sikkerhedschefer, som alle har underskrevet tavshedserklæringer om rådets møder.

Et brud på tavshedsløftet kan føre til strafforfølgelse.

Britiske medier rapporterer, at Mark Sedwill, som er kabinetsminister, har givet deltagerne i mødet et ultimatum om senest torsdag eftermiddag at benægte, at de stod bag lækagen.

Mindst fire ministre skal allerede have benægtet, at de stod bag.

Ifølge Sky News kan der indledt en politiefterforskning af sagen.

Skandalen falder sammen med en langvarig og bitter magtkamp i det konservative regeringsparti i forbindelse med brexit. Flere medlemmer af sikkerhedsrådet anses for at være kandidater til på et tidspunkt at efterfølge May i Downing Street 10.

Beslutningen omkring Huawei er kontroversiel, da mange frygter, at selskabet kan blive en bagdør for kinesisk spionage i Storbritannien.

Sikkerhedsråd nåede til enighed om, at Huawei kan få tilladelse til at bygge infrastruktur, der ikke omfatter kerneelementer.

USA har opfordret allierede i det såkaldte Five Eyes-efterretningssamarbejde om at følge USA og forbyde Huaweis 5G-teknologi. Samarbejdet omfatter Australien, Storbritannien, Canada og New Zealand.