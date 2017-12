Læger uden Grænser: Over 9000 Rohingyaer er døde i Myanmar

Og nu vurderer Læger uden Grænser i en undersøgelse, at mindst 9400 rohingyaer døde i løbet af den første måned efter volden begyndte den 25. august. Men tallet kan sagtens vise sig at være højere.

Den 25. august begyndte voldelige aktioner at finde sted fra blandt andet Myanmars militær mod rohingya-muslimer.

Ifølge Læger uden Grænser er 6700 blevet dræbt som følge af vold.

Rohingyaerne i Myanmar er et muslimsk folkeslag, som primært lever i Rakhine-staten, der grænser op til Myanmar.

Men Myanmar anser de omkring 1,3 millioner rohingyaer i landet for illegale indvandrere fra Bangladesh. Det er selv om, at rohingyaerne har været der i flere generationer.

Medicinsk direktør hos Læger uden Grænser Sidney Wong fortæller, at de, efter volden begyndte, mødte flere overlevende, der nu bor i overbefolkede flygtningelejre i Bangladesh.

- Det, vi fandt ud af, var svimlende - både i forhold til antallet af personer, som meldte et familiemedlem dræbt som følge af vold, og de rædselsvækkende måder som de blev dræbt på, siger hun i en pressemeddelelse.

- Vi hørte meldinger om hele familier, som omkom efter at være blevet låst inde i deres hjem, mens de blev sat i brand.

Ud af det samlede antal døde er 730 af dem børn under fem år, lyder det.

Den danske læge Mads Geisler er i øjeblikket i Bangladesh med Læger uden Grænser for at hjælpe flygtninge fra Myanmar.

Han arbejder i en flygtningelejr med 30.500 mennesker. De er tydeligt påvirket af volden, lyder det fra Mads Geisler.

- Mange af dem har været på flugt i længere tid. Børnene er underernærede, og mange er syge. Og det er uden at tage højde for de psykologiske traumer, som de har været udsat for.

Når de så endelig slipper ud af Myanmar, må de leve under kummerlige forhold i flygtningelejrene i Bangladesh. Men de fleste indstiller sig på, at de nu befinder sig der og frygter at skulle tilbage til Myanmar.

- De er kommet til en af verdens fattigste og mest overbefolkede lande. Så ressourcerne er enormt knappe. Det handler både om infrastruktur, sundhed, beskyttelse og rent vand, fortæller Mads Geisler.

Ifølge FN forsøger mange rohingyaer fortsat at komme væk fra Myanmar gennem jungler, bjerge og gennem en farlig søfart over Den Bengalske Bugt.