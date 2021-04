Russisk politi holder vagt ved indgangen til straffelejren N2 ved byen Prokov 100 kilometer øst for Moskva. Det er her, oppositionslederen Aleksej Navalnyj meldes alvorligt syg og nægtes at blive tilset af sin egen læge.

Læger siger Navalnyj kan dø

Den fængslede russiske oppositionsleder Aleksej Navalnyjs liv og helbred er hastigt ved at udvikle sig til en alvorlig international anklage mod præsident Vladimir Putin.

Flere end 70 kendte personer fra hele verden skrev i weekenden et åbent brev til Putin. Her kræver de lægehjælp til Navalnyj. Han afsoner to og et halvt års fængsel i et berygtet fængsel uden for Moskva.